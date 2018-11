I Carabinieri hanno rinvenuto migliaia di vestiti rubati del valore totale di circa 200mila euro. La base dove nascondere la refurtiva era un capannone nel cuore della Brianza, a due passi dal Meratese (dove per altro recentemente ci sono stati diversi maxi furti di abiti firmati) ovvero a Usmate

LEGGI ANCHE

Maxi furto: ladri “modaioli” rubano vestiti firmati

Le indagini dei Carabinieri sui vestiti rubati

All’interno del magazzino i militari della Compagnni di Monza hanno rinvenuto vestiti e accessori per un valore totale di 200mila euro. Un vero e proprio punto di appoggio per la banda al cui interno erano conservati 453 abiti da uomo e donna, 514 cappotti, 464 maglie e camicie, 302 paia di pantaloni, 59 gonne e 23 costumi da mare da bambina. Tutti indumenti di cui si sta cercando di risalire ai legittimi proprietari, oltre a ricercare chi li ha nascosti Oltre agli indumenti già citati i militari hanno anche trovato 48 capi di abbigliamento per neonati, 2 scatole con 714 rossetti di diverse marche, 4100 correttori per la cosmetica e infine 1 borsa da lavoro con all’interno diversi oggetti utili per scassinare porte e serrande. Un maxi ritrovamento avvenuto grazie ad una serie di controlli che i militari stavano effettuando tra Arcore, Usmate e Monza.

LEGGI ANCHE

A Triuggio un furgone si incastra sotto un balcone (LE FOTO)