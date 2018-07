Maxi tamponamento a catena nel primo pomeriggio di oggi a Osnago. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera seria, ma l’incidente ha rallentato non poco la viabilità sulla già trafficatissima arteria.

Maxi tamponamento a catena

Il sinistro si è verificato poco dopo le 14. Sul posto sono subito intervenuti i i volontari della Croce Bianca di Merate per prendersi cura in particolare di due persone: una donna di 45 anni e un giovane di 24. Entrambi hanno ferite lievi. Sulla Provinciale sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate per compiere i rilievi. Le operazioni hanno notevolmente rallentato il traffico in direzione nord, dalla tangenziale.