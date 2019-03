Maxi intervento dei Vigili del Fuoco: a fuoco il tetto di una casa e un albero. Il rogo, le cui cause sono al vaglio dei pompieri anche se non è escluso che il forte vento ci abbia messo lo zampino, si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 marzo 2019, in una villetta a Cernusco, sul confine con Merate, nei pressi del bowling.

Davvero ingente la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto infatti sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e anche i Carabinieri. E’ probabile che le fiamme siano partite dalla canna fumaria per poi arrivare a danneggiare seriamente il tetto. A fuoco anche una palma.

Fortunatamente comunque nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Code e rallentamenti

Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della zona si sono protratte a lungo creando anche qualche disagio al traffico. Lungo la Provinciale infatti si è creato un lungo serpentone di auto.