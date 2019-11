Maxi incidente all’alba di oggi, venerdì, lungo la Provinciale a Calco. Poco prima delle 6 di questa mattina infatti c’è stato un incidente nel quale sono rimasti feriti sei ragazzi.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio dei Carabinieri di Merate che si sono portati sul luogo dell’incidente (via Nazionale, poco dopo la rotonda dell’Esselunga di Calco) per svolgere i rilievi del caso. Insieme a loro tra autoambulanze e un’automedica: i feriti sono sei, nessuno sembra in gravi condizioni e hanno età comprese tra i 22 e i 34 anni. Sul posto anche i Vigili del fuoco, impegnati a ripulire la sede stradale da olio e detriti dispersi durante lo schianto, che stando a una parziale ricostruzione dei fatti sarebbe avvenuto tra una Toyota Yaris e un’altra utilitaria. La Provinciale è rimasta chiusa a lungo.