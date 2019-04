Maxi incendio in ditta: 6 squadre di Vigili del Fuoco al lavoro. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 2 aprile 2019, nel capannone della ditta Solas che produce vernici naturali in via Regina a Cernusco Lombardone, poco distante dalla piattaforma ecologica.

Le fiamme hanno completamente divorato una parte dello stabile. Un fumo denso e nero, visibile anche a chilometri di distanza, ha destato allarme e preoccupazione. Davvero ingente la mobilitazione di pompieri e forze dell’ordine. A Cernusco sono intervenuti ben sei mezzi dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme che al momento sembrano spente. Sono invece ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei luoghi.

Le indagini

Non solo ma in via Regina sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate. Toccherà a loro e ai tecnici dei Vigili del Fuoco tentare di ricostruire cosa sia successo cercando di individuare le cause del devastante incendio che ha provocato danni assolutamente ingenti ma che, fortunatamente, non ha causato feriti o intossicati.