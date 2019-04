Prima ha rubato il furgone di un panificio a Castello Brianza. Poi ha tentato di mettere a segno un secondo colpo, decisamente ricco, in una ditta specializzata nella rivendita di macchine per panifici ad Annone Brianza. Ma mentre i suoi complici sono riusciti a fuggire lui è stato beccato ed arrestato dai Carabinieri. A finire in manette, questa notte, è stato Velija Halilovic ,55anni,di origini croate ma residente in provincia di Milano. L’uomo è accusato di furto aggravato in concorso ed è comparso oggi, lunedì 29 aprile 2019 in tribunale a Lecco. Il suo arresto è stato convalidato e ora l’uomo si trova in carcere.

Beccato e arrestato un 55enne

Tutto inizia intorno alle 21 a Castello Brianza dove l’uomo riesce a trafugare un furgoncino di proprietà di un panificio. I militari ricevono immediatamente la segnalazione del furto e intorno alle 22 riescono a intercettare il veicolo rubato nel piazzale di una ditta che, guarda caso, si occupa proprio di attrezzature per la panificazione e la pasticceria. Nel piazzale ci sono tre uomini che hanno appena caricato sul mezzo rubato diversi macchinari. Due fuggono ma Halilovic viene fermato. I militari per altro scoprono che sul capo dell’uomo pende un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, visto che deve scontare 3 anni di carcere per furti commessi nelle province di Massa Carrara e Brescia.

Maxi furto da quasi 100mila euro

I Carabinieri inoltre recuperano e restituiscono ai legittimi proprietari l’intera refurtiva di un colpo, che se messo a segno, avrebbe fruttato ai malviventi un bottino da quasi 100mila euro.