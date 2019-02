Mattinata davvero terribile per i pedoni sulle strade lecchesi. Dopo l’investimento di due ragazzi avvenuto intorno alle 9, nel rione di Castello a Lecco, una 67enne è stata travolta anche anche a Cernusco Lombardone.

67enne investita a Cernusco

L’investimento è avvenuto intorno alle 10.30 in via Cernuschi. Al vaglio degli agenti della Polizia Locale e dei Carabinieri, impegnati sul posto per compiere i rilievi, la ricostruzione della dinamica del sinistro. Pare comunque che l’anziana sia stata urtata da un’auto, una Seat, condotta da un giovane. Il mezzo, che viaggiava in direzione Merate, si stava accingendo a svoltare a sinistra, verso la Cremeria Gerosa, quando ha investito la donna che stava per attraversare. Nei pressi dell’incidente non ci sono strisce pedonali.

La richiesta di soccorsi è scattata poco dopo le 10.40. A Cernusco si sono precipitati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e gli uomini del 118 sull’auto medica. Serie le ferite riportate dalla donna che fortunatamente non sarebbe comunque in pericolo di vita. Gli operatori sanitari hanno infatti operato in codice giallo.