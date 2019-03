Mamma investita dopo aver portato i figli a scuola. E’ successo alle 8.30 di questa mattina a Castello Brianza.

Mamma investita nei pressi delle scuole

L’investimento è avvenuto poco dopo le 8.30 di questa mattina in via De Amicis a Castello Brianza. La vittima è una donna di 47 anni, mamma di due bambini che frequentano le scuole elementari del paese e che proprio la donna aveva appena accompagnato alla primaria. La dinamica dell’investimento non è del tutto chiara e le testimonianze sono al vaglio dei Carabinieri che stanno effettuando i rilievi di rito. I militari hanno anche interrogato i volontari del piedibus, che avrebbero assistito alla scena. Le condizioni della donna sono apparse serie ma non sarebbe in pericolo di vita. E’ stata trasportata in ospedale in ambulanza in codice giallo.