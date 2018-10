Il maltempo che con tutta la sua violenza si è abbattuto sul Lecchese ha messo letteralmente in ginocchio molti paesi. E quella in corso sembra essere una lunga nottata di interventi in diverse zone.

Maltempo alberi piegati in centro a Lecco

E’ impressionante la furia del vento che si è abbattuta anche sul centro città. In piazza Manzoni gli alberi di fronte al bar sono letteralmente piegati, come mostrano le foto pubblicate su Facebook dal titolare Marco Beretta. Le frazioni più periferiche di Lecco lamentano problemi con l’elettricità: i principali black out si segnalano da Laorca.

Danni a Montevecchia

Sono in corso in questo momento i lavori di rimozione di un albero caduto nei pressi delle Quattro Strade a Montevecchia. La strada è ostruita ed è pressoché impossibile passare di lì. Per raggiungere il Casatese da Merate e viceversa è consigliabile passare da Calco. Nella frazione montevecchina di Ostizza si segnalano invece numerose abitazioni senza luce.

Strada chiusa a Monticello

A Monticello Brianza è invece chiusa al traffico via Europa, dove è avvenuto il crollo di un palo dell’illuminazione pubblica. La zona è al buio. “Causa caduta palo energia elettrica, via Europa rimarrà chiusa fino a che non verrà ripristinata la linea elettrica” ha annunciato su Facebook il vicesindaco Giorgio Casiraghi.

Provinciale sbarrata a Barzanò

Anche a Barzanò il maltempo ha fatto danni. L’Amministrazione comunale ha annunciato parecchi disagi per la mattinata di domani. “Per motivi di sicurezza resterà chiusa al traffico la strada provinciale nel tratto, tra l’intersezione di Via Manara (bar Manara) fino all’intersezione con Via Roma (elettrauto Besana). Ci saranno pertanto disagi alla viabilità in quanto il traffico sarà deviato nel centro paese”.

Guasti elettrici a Paderno, Imbersago, Casatenovo

La bomba d’acqua ha creato non pochi disagi anche dal punto di vista dei black out. Moltissimi i disagi a Paderno d’Adda, dove in via Edison molti residenti sono senza luce. Numerosi i black out, in vari momenti, segnalati anche a Imbersago. Al cimitero di Galgiana di Casatenovo il vento ha sradicato un albero, che si è abbattuto sulla linea elettrica lasciando senza corrente per tre ore ben 71 famiglie. Lì la situazione è stata al momento ripristinata.