Maltempo in Lombardia, un disastro: ovunque bombe d'acqua e trombe d'aria

Chi è rimasto perplesso ieri, quando diverse regioni hanno annunciato la chiusura preventiva delle scuole, ha dovuto ricredersi. E’ stato un vero disastro in tutta Italia: due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli e uno a Savona. E il maltempo in Lombardia e Veneto non è stato da meno: vento fortissimo ha abbattuto alberi paralizzando strade e ferrovie, nubifragi hanno allagate case e strade, causando anche blackout estesi a livello provinciale.

Maltempo in Lombardia: scuole chiuse

In tutta la provincia di Lecco domani le scuole resteranno chiuse, così come nel Veronese che aveva messo le mani avanti in questo senso con 24 ore d’anticipo. In Provincia di Brescia istituti chiusi a Brescia, Darfo Boario Terme, Castelmella, Concesio e Sarezzo.

Maltempo in Lombardia: ferrovie in tilt

Ore davvero difficili a causa della pioggia e del vento molto forte che stanno imperversando su tutta la Lombardia. Oltre alle strade allagate o interrotte dalla caduta di alberi, si segnalano in questo momento pesanti disagi su tutta la rete ferroviaria lombarda. Circolazione completamente bloccata sulla Chiasso-Como-Seregno-Milano, Lecco-Bergamo-Brescia, Verona-Brescia-treviglio.-Milano e Brescia-Iseo-Edolo, ma ci sono seri ritardi su tutte le linee.

La situazione in tempo reale:

Le ultimissime dall’Anas

La strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” è temporaneamente chiusa in località Trescore Balneario (km 37), in provincia di Bergamo, a causa di un allagamento. Il traffico è gestito con indicazioni in loco.

Sempre per allagamenti dovuti alle piogge intense e persistenti, è ancora chiusa la strada statale 45ter “Gardesana occidentale” in località Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia.

Restano infine chiuse la strada statale 38 “dello Stelvio” a causa di neve e rischio valanghe nel comune di Bormio (dal km 106 al km 124) strada statale 36, al passo dello Spluga, a causa della neve sul versante svizzero. La strada è comunque percorribile in territorio italiano fino al confine di stato.

Nelle ore precedenti, Provincia per Provincia

Gli aggiornamenti su maltempo Lombardia dalle province da questa mattina al primo pomeriggio.

Maltempo Lombardia: Bergamo

Cominciamo dalla Provincia di Bergamo, dove una scuola è stata chiusa a Romano di Lombardia e i bambini addirittura evacuati dai pompieri.

Ma non è finita, perché anche i fiumi fanno paura, ecco le situazioni dell’Adda e del Po che è salito di di 2,5 metri in 24 ore.

Disagi anche sul treno da Verona a Milano centrale: ci mancava anche che piovesse nella carrozza…

Maltempo Lombardia: Sondrio

In Valtellina, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio sono impegnati a causa delle forti precipitazioni e dei temporali. Per la neve in un albergo allo Stelvio sono rimaste isolate 190 persone.

Maltempo Lombardia: Varese

Doveva essere l’esame per le nuove reclute di Protezione civile e si è trasformato in un vero e proprio momento di operatività. Proprio mentre oltre 150 nuovi volontari stavano sostenendo la prova pratica del corso di abilitazione è scattato in tutta la provincia l’allarme rosso per l’allerta meteo e sono dovuti intervenire sul campo.

Maltempo Lombardia: Monza e Brianza

Il maltempo colpisce anche Desio, Meda e Lentate. A Cesano Madernoscuola materna allagata.

A Monza, chiusi oggi il Parco e i cimiteri, mentre un albero è crollato in strada gettando nello scompiglio un intero quartiere.

Maltempo Lombardia: Lecco

Dal Lecchese le impressionanti immagini del fiume Pioverna del Brembo e della cascate all’orrido di Bellano.

Mentre a Valmadrera il Comune invita addirittura a non stazionare sui ponti.

Maltempo Lombardia: Como

Vigili del Fuoco impegnati anche in Provincia di Como per piante sradicate, con interventi nel capoluogo, nel Canturino e nell’Olgiatese.

Maltempo Lombardia: Milanese

A Nord-Ovest della metropoli ben tre alberi caduti: a Saronno dov’è stata sfiorata una scuola, a San Vittore Olona e a Prospiano.

Maltempo anche Martesana: chiuso il passaggio sotto il castello di Cassano d’Adda, mentre a Cernusco un pino è crollato non lontano dalle scuole.

Infine a Milano città un albero crolla su una macchina: 25enne ferito.

Maltempo Lombardia: Bassa pianura

Nella Bassa la piena di Serio, Morengo e Cologno sotto la lente: “State lontani dal fiume”.

Nel Bresciano, caduti alberi sulla quinzanese.

Maltempo anche nel vicino Veronese

Oggi scuole chiuse e sospesi anche i bus scolastici. E a Legnago l’Adige fa davvero paura.

