Malori nel meratese

La prima richiesta di aiuto è scattata alle 21. Sul posto, in via Spluga, sono intervenuti la Croce Rossa di Olgiate e la guardia medica per soccorrere, in codice rosso, una ragazza di 22 anni. La ragazza, sempre in codice rosso, è stata trasportata all’Ospedale. Il secondo allarme è stato lanciato alle 22, sempre in via Spluga. Un uomo di 44 anni è stato trasportato dall’automedica in codice verde all’Ospedale. Sono stati allertati anche i Carabinieri di Merate.