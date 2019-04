Soccorritori impegnati all’alba di oggi per due persone che sono state colte da malori in strada.

Malori in strada all’alba

Il primo intervento è scattato poco dopo le 6.30 a Merate. Ad aver bisogno dell’aiuto dei volontari della Croce Bianca di Merate è stata una donna di 92 anni. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi ed è stata trasportata al vicino ospedale Mandic in codice verde. Paura invee qualche minuto prima delle 7 a Lecco dove una persona di 57 anni si è improvvisamente accasciata nei al suolo pressi delle Meridiane in Largo Caleotto. Inizialmente si è temuto il peggio tanto che la centrale operativa ha mobilitato i soccorritori in codice rosso. Fortunatamente dopo le prime cure prestate dai Volontari del Soccorso di Calolzio il quadro clinico è apparso molto meno preoccupante e il trasporto in ospedale è avvenuto anche in questo caso in codice verde.