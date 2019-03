Due ventenni sono stati soccorsi nella tarda serata di ieri: uno è stato colpito da un malore e uno da un infortunio sul campo da gioco. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti.

Malori e infortuni sui campi da gioco

Il primo ad aver bisogno di aiuto è stato un ragazzo di 24 anni che si trovava al campo sportivo di via San Biagio a Suello. Su è ferito durante uno scontro di gioco: sul posto sono intervenuti volontari della Croce Verde di Bosisio Parini che lo hanno trasferito all’ospedale Manzoni di Lecco. E’ stato invece portato al Mandic di dai Volontari della Croce Rossa di Olgiate Merate il 26enne che si è sentito male poco le 22 mentre si trovava in via Provata Alpini a Calco. Entrambi non versano in gravi condizioni.

Paura per un uomo gravemente intossicato dall’alcol

In serata invece, prima delle 20, paura in centro Lecco per un 50enne gravemente intossicato dall’alcol. La richiesta di aiuto è partita da piazza Mazzini e sul posto, in codice rosso, sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Lecco. L’uomo è stato curato sul posto e poi portato al Manzoni in condizioni serie ma non in pericolo di vita.