Malore sul lavoro per un giovane di 21 anni. E’ successo all’alba di oggi, martedì 13 novembre, a Verderio.

21enne colpito da un malore sul lavoro

Il ragazzo si trovava all’interno di un capannone di via Provinciale, al civico 2, quando improvvisamente si è sentito male. Subito è partita la richiesta di soccorsi. Sul posto, inizialmente in codice giallo sono intervenuti i volontari di Vimercate. Fortunatamente dopo le prime tempestive cure il quadro clinico del 21enne è apparso meno grave e i sanitari hanno continuato a operare in codice verde prima del trasporto in ospedale.