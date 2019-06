E’ stato colto da un malore improvviso mentre guidava lungo la Strada Provinciale 342 a Calco. Fortunatamente l’uomo, un 41enne è riuscito ad accostare l’auto evitando così una tragedia.

Malore in auto mentre guida lungo la Provinciale: 41enne in ospedale

E’ successo nella serata di oggi, lunedì 3 giugno 2019 poco distante dal punto denominato “curvone maledetto”, poco prima dell’intersezione con la strada che conduce ad Arlate. L’uomo stava procedendo da Merate in direzione Brivio quando si è sentito male. Sul posto, intorno alle 19.30 sono intervenuti, inizialmente in codice rosso, gli uomini del 118 sull’auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate sull’ambulanza. L’uomo è stato soccorso e fortunatamente, seppur serie, le sue condizioni non sono apparse critiche. E’ infatti stato caricato sull’ambulanza per poi essere trasportato in ospedale in codice giallo.