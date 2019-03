Malore dall’estetista per una 63enne nel pomeriggio di oggi.

Malore dall’estetista, soccorsa una donna a Merate

Intervento dei sanitari nel pomeriggio di oggi in viale Verdi a Merate. Una donna di 63 anni è stata infatti soccorsa in seguito ad un improvviso malore, accusato mentre si trovava nel centro estetico “La Chicca”. Sul posto si sono quindi portate un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. La donna, soccorsa in codice rosso, è stata poi trasportata all’ospedale Mandic di Merate in codice giallo.