Malore alla guida, donna investe un uomo in via de Gasperi a Merate e si schianta contro tre auto in sosta.

Accusa un malore mentre guida, travolge un uomo e tre vetture

Ha accusato un malore al volante e, dopo aver perso conoscenza, ha investito un uomo andandosi a schiantare contro tre auto in sosta. E’ successo poco fa in via de Gasperi a Merate, all’altezza dei portici situati in prossimità del semaforo. Una donna di 61 anni si trovava alla guida della sua Opel Astra, quando ha accusato un malore che le fatto perdere conoscenza.

Il pedone trasportato in codice giallo in ospedale

La Opel, proveniente da Merate, è rimasta senza controllo andandosi a schiantare contro le auto parcheggiate sull’altro lato della carreggiata. Il caso vuole che sulla traiettoria della vettura si trovasse un uomo di 72 anni che si trovava proprio in quel momento a passare di lì. Urtato, è stato sbalzato violentemente a terra. Sul posto si sono immediatamente portati i vigili del fuoco di Merate e un’autoambulanza e un’automedica dei Volontari del soccorso di Cornate.