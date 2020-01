Intervento dei sanitari nella mattinata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, a causa di un malore a scuola.

Bambina soccorsa per un malore a scuola

Un’automedica e un’ambulanza dei Volontari del Soccorso Calolziese si sono portate nei pressi della scuola primaria di Olgiate Molgora, in viale Sommi Picenardi. Poco dopo le 11, infatti, la chiamata si è resa necessaria perché una piccola alunna ha accusato un malore improvviso. La bambina, di 11 anni, è stata soccorsa in codice rosso ma poi le sue condizioni sono risultate meno gravi rispetto al previsto e la bambina è stata quindi trasferita in ospedale in codice giallo.