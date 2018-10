Colta da malore all’asilo di Robbiate. E’ accaduto a una maestra di 53 anni di età poco dopo le 13.30.

Maestra colta da malore

L’episodio è accaduto poco dopo le 13.30. Ignoti i motivi del malore che ha colpito la donna, 53 anni, insegnante dell’asilo di via Brianza a Robbiate. Le sue condizioni in un primo momento sono sembrate molto gravi, tanto che ambulanza e automedica sono sopraggiunte in codice rosso. I soccorsi, però fortunatamente hanno scongiurato gravi conseguenze, anche se la donna è stata comunque trasportata in ospedale in codice giallo.