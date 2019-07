Comunità di Calco in lutto per una mamma morta il giorno del compleanno del suo bambino. Gloria Panzeri, 50 anni, si è spenta ieri all’Hospice di Airuno dopo aver lottato a lungo contro la malattia.

Lutto a Calco per una mamma morta giovane

Se n’è andata dopo aver combattuto con coraggio e tenacia contro un brutto male che da anni l’aveva provata nel fisico ma non nello spirito Gloria Panzeri, 50 anni, residente in via privata Degli Alpini a Calco con il marito Alberto e i figli Mattia (17 anni) e Cristian. Proprio quest’ultimo, nella giornata di domenica, ha compiuto 11 anni e in una giornata così importante ha anche dovuto salutare per l’ultima volta la sua mamma. Gloria Maria Panzeri era molto conosciuta in paese, dove era nata e cresciuta, anche se il papà Anselmo è originario della frazione di Porchera di Olgiate Molgora, e per anni aveva lavorato come impiegata all’Ottica Artigiana di Scagnello. Il funerale della donna si terrà domani, martedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Calco.