L’ultimo assolo di «Robi», volato via a soli 42 anni. Roberto Colombo, originario di Sirtori, dov’è cresciuto, risiedeva insieme alla moglie a Monte di Rovagnate. Si è spento mercoledì scorso in seguito a una malattia fulminante.

L’ultimo assolo di “Robi”

Gli amici se lo immaginano, ora, impegnato in un eterno assolo con la sua chitarra in mano, tra gli angeli. Perché Roberto Colombo, Robi, 42 anni, dalla sua chitarra non si separava proprio mai, tanto da averla suonata in diverse band amatoriali della Brianza e della provincia, esibendosi alle feste e nei locali.Era un «mostro» della chitarra, che per tanti anni ha suonato in diversi gruppi della Brianza e che gli era valsa una collaborazione con uno dei più grandi maestri del settore.

Una vita dedicata alla musica

Una vita dedicata alla musica, quella di Colombo, che sapeva suonare sia la chitarra elettrica sia quella acustica. Inoltre ha collaborato nel mettere a punto un metodo per chitarristi autodidatti con il suo maestro e grande amico Massimo Varini (noto musicista di grande calibro che ha suonato con parecchi artisti famosi a livello nazionale e internazionale, come Nek e Vasco Rossi).

