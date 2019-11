Lite tra fidanzati in pieno centro a Merate. Il battibecco è sfociato in violenza e la donna è finita in ospedale.

Lite tra fidanzati, lei in ospedale

La lite è avvenuta pochi minuti prima delle 21 della serata di oggi, mercoledì, nella centralissima piazza Prinetti a Merate. Le urla dei fidanzati hanno richiamato l’attenzione di alcuni clienti del bar Qbo, che sono usciti dal locale per dividere i due. Ad avere la peggio è stata la donna, di 42 anni di età: per lei si è reso necessario l’intervento di un’autoambulanza della Croce Bianca di Merate, che l’ha portata in ospedale (non sembra aver subito ferite o lesioni gravi). L’uomo, in stato confusionale, è stato preso in consegna dai Carabinieri di Merate, allertati dai testimoni.