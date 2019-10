Linee dell’ospedale in tilt per un pomeriggio. Grossi i disagi subiti dai cittadini che non sono riusciti a mettersi in contatto con il Centro unico di Prenotazione per gli esami.

Nel primo pomeriggio di oggi martedì 1 ottobre infatti , l’Ospedale di Merate e le sedi territoriali dell’ASST di Lecco, a causa di un guasto sulle linee del sistema informatico di British Telecom e relativi apparati, che collega l’Azienda al sistema regionale, erano impossibili da raggiungere. A confermare la situazione di criticità è stata la stessa Azienda Ospedaliera “Vista l’importanza della situazione l’Azienda lecchese si è subito attivata, con tutto il personale necessario, alla risoluzione della problematica – fanno sapere dall’Asst – Attualmente, la situazione è sotto controllo ed è ritornata alla normalità”.