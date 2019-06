Quaderni fitti di date e nozioni da imparare in vista dell’imminente esame di Stato. Non c’era altro nello zaino che qualcuno ha rubato dall’auto della giovane Carlotta Mazzilli, che ora chiede al ladro o a chiunque dovesse ritrovare il prezioso materiale di farglielo riavere e commenta amareggiata: «E pensare che quel giorno era anche il mio compleanno!»

Le rubano lo zaino con gli appunti

Il furto ai danni della sfortunata studentessa si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì, nel parcheggio del cimitero di Robbiate. La giovane era andata al camposanto per salutare i suoi cari. Non avevo nulla di valore all’interno dello zaino. Solamente i quaderni e un costume che le mie compagne di classe mi avevano appena regalato perché, tra l’altro, giovedì era anche il giorno del mio compleanno». La speanza è che il ladro si metta una mano sul cuore e riconsegni, almeno, i quaderni con i preziosi appunti per l’esame.

Tutti i particolari sul Giornale di Merate in edicola da martedì 4 giugno.Da pc c’è anche la versione sfogliabile, mentre sul tuo cellulare cerca e scarica la app “Giornale di Merate” dallo store