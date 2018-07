E’ stato avvistato questa mattina mentre rubava della verdura in un terreno privato. E anche mentre se la dava a gambe dopo essere stato scoperto. Ma non è la prima volta che a Novate Brianza accade un fatto del genere: sembra quindi che in paese si aggiri un ladro affamato, che ogni tanto fa la “spesa” negli orti degli altri cittadini.

Avvistato questa mattina in un terreno privato vicino al cimitero…

Occhi aperti a Novate Brianza. Dove si aggira un ladro affamato che ruba verdure negli orti privati. L’uomo, capelli scuri e sulla cinquantina, è stato visto in azione questa mattina nel terreno che confina con via Crocifisso (zona cimitero). Qualcuno racconta di averlo visto rubare della verdura, finché, accortosi di essere stato scoperto, se l’è data a gambe levate: è uscito di corsa dal campo col bottino ed è scappato verso Robbiate con l’auto che aveva lasciato vicino al campo santo.

…Ma non è la prima volta!

Ma non è la prima volta che a Novate Brianza accade un fatto del genere. Ogni tanto, infatti, da un orto in via Buozzi spariscono i carciofi. E anche in questo caso si tratta di un terreno privato non recintato, quindi facile da raggiungere. Tutto sembra dunque confermare la presenza di un uomo, a Novate, in cerca di verdura a chilometro zero.