Ladri scatenati nel giorno di Pasqua. Altro che feste, i malviventi, purtroppo non vanno in vacanza, anzi. I soliti ignoti hanno agito in particolare nel Meratese.

Derubato anche il prete mentre dice la messa

A Brivio, mentre don Emilio Colombo celebrava la Messa delle 18, i malviventi hanno forzato la porta della sua abitazione per rubargli poco più di qualche spicciolo. “Se me li avessero chiesti glieli avrei dati…” ha commentato amaramente il sacerdote. Le telecamere al di fuori della canonica sono riuscite a riprendere la banda, composta da tre uomini. I malviventi hanno agito a volto coperto per non farsi riconoscere.

Ladri scatenati a Pasqua

La stessa sera una banda di delinquenti ha invece svaligiato la villetta di Montevecchia di Moreno Zaramella, noto allenatore di calcio, oggi alla guida della squadra di Csi della Virtus Calco. Sono fuggiti con un bottino ricco di oggetti di valore. I hanno infatti trafugato un paio di orologi di valore, un anello con brillante, alcuni braccialetti e una catenina d’oro, una perla e anche diversi oggetti di bigiotteria.

