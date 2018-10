Sono stati malviventi dal palato fine quello che nei giorni scorsi sono entrati in azione nel Meratese e in particolare nel comune del La Valletta Brianza dove hanno messo a segno un colpo davvero… goloso. Sì perchè i ladri hanno colpito nella casa di uno chef stellato e hanno fatto man bassa di oro e… bottiglie pregiate.

Ladri nella villa della chef: via oro e bottiglie pregiate

Vittima del furto è Franca Riga, 52 anni, residente al Lissolo insieme al compagno. I ladri hanno sedato il suo pastore tedesco e sono riusciti a penetrare in casa. Con tutta probabilità la chef è stata narcotizzata. Oltre ai gioielli e qualche orologio hanno rubato un televisore e 250 euro in contanti. Ma la cosa più singolare è che i delinquenti si sono riforniti di generi alimentari come se stessero facendo la spesa al supermercato: torrone, cioccolato, formaggio, bottiglie di vino e di liquori da intenditori. Per portare via il “ben di Dio” hanno svuotato le federe dei cuscini e le hanno utilizzate come sacchetti.

La paura

“Adesso purtroppo sto facendo un po’ di fatica a riprendermi e a dormire di notte. Non riesco a prendere sonno” racconta la vittima del furto.

