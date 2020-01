Ladri in azione nel Meratese. Nella serata di sabato scorso a farne le spese è stato il sindaco di Cernusco Lombardone Giovanna De Capitani.

Ladri a casa del sindaco

L’emergenza furti nel territorio meratese non si placa e miete vittime illustri. Nella serata di sabato scorso a essere derubato è stato il sindaco di Cernusco Lombardone Giovanna De Capitani. Stando alla ricostruzione dei fatti, il primo cittadino si sarebbe accorto del furto, avvenuto nella sua abitazione, in tarda serata. L’episodio pare sia però accaduto nelle ore precedenti: l’allarme di casa avrebbe suonato, ma non essendo collegato al cellulare è risultato pressoché inutile. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri di Merate, che indagano sulla vicenda.