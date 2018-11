La banda del bancomat torna a colpire a ridosso del Meratese. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti intorno alle 5, è stato sradicato il bancomat di via Volta a Carnate nel quartiere stazione. I ladri lo hanno trascinato per diversi metri e poi fatto sparire.

E’ tornata la banda del bancomat

A una settimana dal furto avvenuto alla Ubi banca di via Bice Cremagnani a Vimercate e a poche settimane di distanza dal furto avvenuto a Osnago, la banda dei bancomat ha colpito a Carnate. Poco prima dell’alba i ladri, forse utilizzando un furgone, hanno letteralmente sradicato il bancomat del banco Bpm di via Volta. Una volta staccato lo hanno trascinato per diversi metri portandolo via in via Garibaldi e fermandosi verosimilmente in un prato poco prima del sottopasso della ferrovia. Dopo il furto è scattato l’allarme della banca e sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Bernareggio ma purtroppo dei malviventi non c’era più traccia. Non è da escludere che si tratti della stessa banda che settimana scorsa ha colpito l’istituto di Vimercate.

Il bottino della banda

Non è ancora chiaro quanti soldi si siano portati via i ladri, ma secondo le prime stime si parla di circa 20mila euro. Una cifra non molto alta visto che si trattava della notte fra venerdì e sabato, quando di solito gli istituti bancari caricano lo sportello con molti soldi per tutto il weekend. In questo caso la banca avrebbe invece caricato meno soldi del previsto visto il passaggio societario che da lunedì vedrà cambiare il nome dell’istituto diventando un’unica grande banca. Un particolare che ha costretto la banca a caricare “solo” 20mila euro per questo fine settimana. Gli inquirenti analizzeranno le telecamere di sorveglianza alla ricerca di possibili indizi per risalire ai colpevoli.