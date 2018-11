Investimento Soda Fall, condanna di due anni per Giuseppe Mazza. Nel 2015 il cornatese aveva investito la giovane senegalese senza poi fermarsi a soccorrerla.

Soda Fall, la sentenza nella giornata di ieri

La sentenza è arrivata nella giornata di ieri, venerdì. Ad emetterla il giudice del Tribunale di Lecco Maria Chiara Arrighi, che ha condannato il 47enne di Cornate a due anni (pena sospesa), oltre a un anno di sospensione della patente di guida. Una condanna che ha aumentato la richiesta del Pm Pietro Bassi, che per Giuseppe Mazza aveva chiesto un anno e 8 mesi. Lo scorso 21 novembre 2015, lo ricordiamo, l’uomo stava percorrendo via Sernovella a Robbiate a bordo del suo camper, quando travolse Soda Fall, 22enne di origine senegalese residente a Osnago. La ragazza rimase agonizzante a bordo strada per tutta la notte, venendo ritrovata solo la mattina seguente da un gruppo di ciclisti. La giovane, che porta tutt’ora i segni dell’incidente, è stata presente in aula nel corso del processo, riuscendo a deporre dal banco dei testimoni pur con gravi difficoltà. Dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, previsto entro 60 giorni, l’avvocato di Mazza valuterà la possibilità di ricorrere in Appello.