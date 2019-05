Caccia al pirata della strada che ha investito un ciclista e si è dato alla fuga. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, in via per Airuno a Brivio.

Caccia al pirata della strada

L’episodio è accaduto alle 18.30 di ieri, venerdì, in via per Airuno a Brivio, nei pressi della zona industriale del paese. La dinamica non è del tutto chiara ma l’automobilista, dopo aver urtato un ciclista di 39 anni che nella caduta ha subito gravi traumi, pare essersi fermato solo per qualche secondo e poi si è dato alla fuga. Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi nei confronti del ciclista, che ha subito gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza a Lecco. In questo momento la prognosi è ancora riservata. Per rintracciare il pirata si sono mobilitati i Carabinieri di Brivio, che attraverso le telecamere di videosorveglianza del paese pare abbiano ormai individuato il numero di targa del fuggitivo.