E’ finito in ospedale intossicato dall’alcol il 31enne che è stato soccorso in strada nella serata di ieri a Merate.

Intossicato dall’alcol

L’allarme è scattato intorno alle 21 da via Sant’Ambrogio. Sul posto sono intervenuti ben due equipaggi sanitari: i volontari della Croce Rossa di Casatenovo sull’ambulanza e gli uomini del 118 sulla auto medica. L’uomo, che presentava i sintomi di una intossicazione etilica, è stato dapprima curato e stabilizzato sul posto. Poi è stato caricato sull’ambulanza e trasferito al vicino ospedale Mandic dove è attivato intorno alle 22. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

Ma cosa è una intossicazione etilica

Parliamo sempre più spesso di intossicazioni etiliche ma di cosa si tratta esattamente? L’intossicazione da alcol si presenta in seguito all’ingestione di un’importante quantità di alcol in un tempo limitato. L’intossicazione da alcol può presentarsi in forma lieve e si risolve in mal di testa, nausea e inappetenza il giorno successivo, ma può anche degenerare e richiedere l’intervento di personale sanitario qualificato.In una prima fase l’intossicazione da alcol si caratterizza per uno stato di esaltazione o eccessiva euforia e si manifesta con i seguenti sintomi: