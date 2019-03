Infortunio mortale in un’azienda di Olgiate Molgora. La tragedia è accaduto alle 13 di oggi, venerdì, alla Giemme Autoattrezzature con sede in via De Gasperi. La vittima si chiama Gianluigi Bonfanti ed è il titolare della ditta.

Infortunio mortale in azienda

La tragedia è accaduta alle 13 di oggi, venerdì, alla Giemme Autoattrezzature con sede in via De Gasperi a Olgiate Molgora. La vittima è Gianluigi Bonfanti, 64 anni, titolare della società in nome collettivo. La dinamica dell’infortunio, nel quale ha perso la vita il 64enne, non è del tutto chiara, ma pare che sia rimasto schiacciato sotto una pompa di grosse dimensioni. Grande lo spiegamento di mezzi: sul posto ci sono i Carabinieri della compagnia di Merate, i Vigili del fuoco del distaccamento di Merate, ambulanza della Croce Bianca e automedica.

Troppo sangue sul lavoro

Quello di oggi a Olgiate è il quarto incidente mortale avvenuto sul lavoro negli ultimi tre giorni in Brianza

