Incidente tra auto e moto lungo la Provinciale a Calco. Nell’impatto è rimasto ferito un centauro di 41 anni, trasportato in ospedale con lesioni piuttosto serie.

Incidente a Calco

L’impatto è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, sabato, lungo la Provinciale a Calco. All’altezza del distributore Total Erg un Suv Nissan che si stava immettendo nella carreggiata ha urtato lo scooterone condotto da un 41enne. Nell’impatto il centauro è volato a terra, facendo temere il peggio per la violenza della caduta. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto in codice rosso, dunque con estrema urgenza. Al personale dell’automedica e della Croce Bianca le condizioni del ferito sono poi apparse meno serie del previsto: il 41enne è stato trasferito in ospedale a Lecco in codice giallo.