Incidente sull’ex Varesina: coinvolti una macchina ed uno scooter. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato il ciclomotore in fiamme e il conducente lecchese riverso sull’asfalto.

Incidente sull’ex varesina

Come riporta Settegiorni.it, ieri, mercoledì 11 luglio intorno alle 16.30, sull’ex Varesina, in direzione di Origgio, uno scooter e una Volkswagen si sono scontrati. Il tratto coinvolto, che prende il nome di viale Europa, è andato in tilt con code e rallentamenti. Sul posto sono interventi oltre alla polizia locale di Saronno, anche i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno trovato il ciclomotore in fiamme e il conducente riverso sull’asfalto. La Croce rossa di Saronno, supportata dalla Sos Uboldo, ha soccorso immediatamente il centauro. Fortunatamente l’uomo, un 41enne residente a Merate, non è stato raggiunto dal fuoco. Dopo aver stabilizzato le sue condizioni, l’ambulanza lo ha trasportato in elisoccorso al San Gerardo di Monza dove è ricoverato in prognosi riservata. Le altre persone coinvolte, un uomo di 66 anni, una donna di 68 e i nipote di 9 anni, hanno riportato solo lievi contusioni.