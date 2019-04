Ennesimo incidente sulle strade della Brianza lecchese. Dopo il tragico schianto avvenuto la scorsa settimana a Imbersago, a causa del quale ha perso la vita il professor Alessandro Osio di 53 anni, ancora una volta a rimanere ferito è stato un motociclista.

Incidente sulla Provinciale: centauro in ospedale in condizioni serie

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 30 aprile 2019 a Merate, lungo la strada Provinciale 54, poco lontano dalla caserma dei Carabinieri. Al vaglio degli agenti della polizia municipale l’esatta dinamica del sinistro. Quel che è certo è che la richiesta di intervento al 118 è scattata una manciata di minuti dopo le 9.30. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate che hanno prestato le prime tempestive cure al ferito, un uomo di 61 anni. Dopo essere stato stabilizzato io motociclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni sono serie ma fortunatamente non critiche.