Terribile incidente sull’autostrada nei dintorni di Arezzo, morti marito e moglie di Verderio.

Morti tra le fiamme dell’auto

L’incidente è avvenuto attorno alle 15.30 di quest’oggi, domenica. Vittima un’anziana coppia di coniugi residenti nel comune meratese. Si tratta di Attilio Vitale, 81 anni, e di Luigia Loffredo, 76 anni. Si presume stessero viaggiando verso il Casertano, territorio di cui la donna era originaria. Il marito è invece nativo di Foggia. La loro auto, una Dacia è rimasta coinvolta in un sinistro al chilometro 384,5 (all’altezza di Foiano della Chiana). Dopo l’impatto è finita fuori strada e si è incendiata. Vano l’intervento dei Vigili del fuoco di Arezzo. Tra le fiamme i due anziani hanno trovato la morte.

Traffico paralizzato

L’incidente ha causato lunghe code. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso. Oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia, il 118 e la Protezione civile. Quest’ultima si è adoperata per distribuire acqua agli automobilisti bloccati in una coda – che ha raggiunto i 6 chilometri – per oltre 40 minuti prima che una corsia potesse venire riaperta. Il traffico è stato ripristinato attorno alle 17.

La notizia della terribile morte dei due anziani è stata comunicata in Brianza tramite i Carabinieri.