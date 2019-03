Incidente sul lavoro poco prima dell’alba di oggi a Verderio in un impianto lavorativo affacciato lungo via Provinciale. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 22 anni che è stato trasportato in condizioni serie, ma fortunatamente non critiche, all’ospedale Mandic.

Ancora un incidente sul lavoro

L’allarme è scattato poco prima delle 5. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate che si sono subito presi cura del ragazzo prima di caricarlo sull’ambulanza e trasferirlo all’ospedale di Merate. A Verderio sono giunti anche i Carabinieri e sono stati allertati i tecnici dell’ispettorato del lavoro dell’Ats. Toccherà a loro ricostruire con esattezza cosa sia successo all’interno dell’impianto lavorativo.

Troppi infortuni

Lunga la scia di sabgue negli ultimi giorni in Brianza. Troppi gli infortuni, anche mortali. Proprio oggi a San Zeno, frazione di Olgiate Molgora verrà celebrato il funerale di Gianluigi Bonfanti, l’artigiano 64enne vittima dell’infortunio mortale nella sua officina di Olgiate avvenuto venerdì all’ora di pranzo. La cerimonia si terrà alle 15.