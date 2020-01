Incidente stradale all’incrocio tra le vie Como e Laghetto a Merate. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 24 anni.

Incidente a Merate

L’episodio è accaduto poco prima delle 14 di oggi pomeriggio nei pressi della rotonda tra via Como e via Laghetto a Merate. La dinamica non è chiara: sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Merate, oltre a un’autoambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 24 anni di età, trasportato in ospedale in codice giallo.