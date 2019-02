Incidente: neopatentato finisce nel fosso. Un ragazzo di 20 anni fresco di patente, ricevuta ieri, sbanda per evitare un’altra auto che sfrecciava a tutta velocità.

Ennesimo incidente sulla Sp58

È successo sulla Sp58, al confine tra Olgiate Molgora e Santa Maria Hoè. Una strada che già in passato è stata più volte teatro di parecchi incidenti. Il giovane 20enne, al volante di una Fiat Punto, racconta di aver perso il controllo della sua auto per evitare all’ultimo momento un’Audi che saliva lanciata a tutta velocità da Olgiate Molgora. Il neopatentato ha divelto una serie di cartelli stradali e un paletto delineatore di margine, prima di finire nella cunetta adiacente alla carreggiata. A quanto pare la persona a bordo dell’Audi avrebbe proseguito per la sua strada, senza fermarsi per sincerarsi delle condizioni del giovane, che però fortunatamente non è ferito e non ha subito grossi traumi.

Il sindaco Brambilla: «Da tempo richiedo alla Provincia interventi per mettere in sicurezza questa strada»

Tempestivo l’intervento della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Valletta. Sul posto si è recato anche il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla, che ha dichiarato: «Da tempo richiedo alla Provincia interventi strutturali per mettere in sicurezza questa strada. Inoltre sto valutando insieme alla Provincia, oltre agli altri interventi richiesti, anche alcuni tratti con limite massimo di 30 e 40 km orari sulle strade di competenza provinciale».