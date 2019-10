Incidente nella notte lungo la Provinciale a Merate. Una ragazza di 22 anni e un uomo di 42 sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave, nonostante la dinamica dello schianto avesse fatto temere il peggio.

Incidente a Merate

Lo schianto, tra una Citroen e un furgone, è avvenuto attorno alle 2.40 della notte appena trascorsa di fronte all’area commerciale del Ceppo, lungo la Provinciale 342-dir a Merate. Sul posto si sono portate rapidamente un’automedica e due autoambulanze in codice rosso, temendo gravi conseguenze per la ragazza e per il 42enne. Le loro condizioni sono fortunatamente sembrate meno gravi del previsto e i due sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Si è reso necessario anche l’intervento di un’autopompa dei Vigili del fuoco, che ha operato fino alle 4.20 per liberare la strada dai detriti. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.