Sirene di notte: due interventi dei sanitari nella notte a causa di un incidente a Missaglia e di un “non noto” a Civate.

Incidente auto – moto

Di prima mattina, intorno alle 6.30, i soccorritori sono stati allertati in codice giallo per un incidente in via Merlini Tenente Colonnello Ugo a Missaglia. Sul posto si sono precipitati i volontari della Croce Rossa che hanno soccorso un ragazzo di 27 anni in seguito ad una caduta dalla sua moto nella via centrale che attraversa il paese, all’incirca all’altezza del campo sportivo e del supermercato Rex. Le condizioni fortunatamente non sono sembrate critiche e il 27enne è stato trasportato all’Ospedale di Merate in codice verde intorno alle 7.15.

“Non noto” a Civate

Allarme anche in via Como a Civate, intorno alle 3.30 di notte. I volontari della croce rossa sono stati allertati in codice giallo per un intervento “non noto” ad un uomo di 37 anni. Arrivati sul posto i sanitari hanno provveduto a ripristinare la situazione tanto che il 37enne non è stato trasportato in ospedale.