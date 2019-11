Si terrà venerdì 22 novembre alle 15, nella chiesa parrocchiale di Brivio, il funerale di Francesca Aldeghi. La 36enne, nota in paese per essere una volontaria dell’Alveare, è morta venerdì sera in un tragico incidente frontale avvenuto a Lurago d’Erba.

Sul corpo di Francesca Aldeghi, 36 anni, residente in via Sant’Antonio in centro a Brivio, era stato disposto l’esame autoptico all’ospedale Fatebenefratelli di Erba (dove era stata trasportata in condizioni disperate dopo lo schianto). Oggi è arrivato il nulla osta al funerale, che verrà celebrato venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese.