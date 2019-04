Schianto mortale poco dopo la mezzanotte di ieri, sabato. Nel terribile incidente motociclistico, avvenuto a Imbersago, ha perso la vita un ragazzo di 19 anni, Simone Buscemi, residente ad Arlate di Calco.

Mortale lungo la strada

Il sinistro è avvenuto in via Castelbarco. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto insieme al personale medico del 118. Il ragazzo scendeva dalla strada in discesa verso il centro del paese in sella al suo motociclo. All’altezza dell’incrocio con via San Francesco, avrebbe perso il controllo del “cinquantino”, rovinando al suolo. Pioveva e non è da escludere che l’asfalto bagnato sia tra le cause della tragedia.

I soccorsi allertati da un passante

Un passante imbattutosi nel sinistro ha dato l’allarme. Simone Buscemi è stato soccorso in codice rosso Da un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e da un’automedica. Le condizioni del ragazzo sono subito parse molto gravi. Ricoverato in codice rosso al Manzoni di Lecco, purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere.

Aveva solo 19 anni

Simone Buscemi, classe 1999, avrebbe compiuto il prossimo luglio vent’anni. La sua salma giace in camera mortuaria all’ospedale di Lecco.