Strada bloccata a causa di un incidente in via Nazionale a Calco. Fortunatamente non gravi le conseguenze per gli automobili coinvolti, ma il traffico è stato interrotto per permettere l’evacuazione dei due veicoli incidentati.

Strada bloccata per incidente

Questo pomeriggio, intorno alle 15.28, all’altezza dell’ex bar Sala, un incidente ha visto coinvolte cinque persone. Allertati immediatamente i soccorsi, anche l’elicottero, mobilitato dal Niguarda di Milano. L’incidente, dapprima segnalato con codice rosso, fortunatamente si è rivelato meno grave di quanto non si fosse temuto. La conseguenza maggiore la subisce ora la circolazione stradale, causa chiusura del tratta teatro del sinistro.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

I soccorsi allertati, due ambulanze e l’automedica, sono subito giusti sul posto. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti valle auto coinvolte. Dopo aver messo in sicurezza i mezzi, si è vista necessaria la chiusura del tratto di strada. A subirne i danni è la circolazione stradale che rimane chiusa per consentire la rimozione dei veicoli incidentati.