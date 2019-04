E’ stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Como il ciclista 69enne rimasto vittima di un terribile incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 17 aprile. L’uomo è caduto rovinosamente dalla bici mentre stava pedalando lungo via Valmara a Castello Brianza in compagnia di altri ciclisti. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma sembra che l’uomo abbia fatto tutto da solo. Quel che è certo è che, purtroppo, nell’impatto con l’asfalto il 69enne, originario di Cologno, ha riportato dei gravi traumi al volto e al torace e versa in gravissime condizioni.

Incidente in bici: 69enne gravissimo

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 11. Subito le condizioni del ciclista sono apparse estremamente serie. Sul posto la centrale operativa di Areu ha immediatamente dirottato i volontari della Croce Rossa di Casatenovo in codice rosso. Non solo ma per velocizzare le operazioni di soccorso è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero decollato da Como.

L’eliambulanza è atterrata in un campo a lato della strada. L’equipe medica si è prodigata per stabilizzare il ferito prima di trasportalo, sempre in codice rosso in ospedale a Como.

Come detto sono ancora da chiarire con esattezza le circostanze del drammatico sinistro, ma sembra che il brianzolo sia inciampato prima di rovinare a terra . In via Valmara, insieme ai sanitari, sono intervenuti anche gli agenti del comando di polizia municipale che stanno lavorando per ricostruire la dinamica.