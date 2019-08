Incidente “spettacolare” a Imbersago che ha visto coinvolte ben tre automobili. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per permettere il normale ripristino.

Tre auto coinvolte nell’incidente

E’ successo oggi, domenica 4 agosto, poco dopo le ore 20 sulla Sp 56 che attraversa Imbersago. Ai piede del santuario della Madonna del Bosco si è verificato un tamponamento a catena tra ben tre automobili, due Kia Picanto e un Opel Astra. La dinamica non è chiara, ma dalla prime ricostruzione sembra che tutti e tre i veicoli procedessero nelle medesima direzione, verso Brivio, prima del tamponamento che ha coinvolto i tre mezzi. Sul posto sono prontamente intervenuti in codice rosso l’ambulanza e l’automatica del 118, i Vigili del fuoco di Merate e i Carabinieri. Fortunatamente sembra che tra le 5 persone coinvolte, a bordo dei tre veicoli, non ci sia nessun ferito grave o in pericolo di vita. Toccherà comunque poi ai militari stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Strada chiusa fino al ripristino

La Sp 56 che attraversa Imbersago, all’altezza della scalinata del santuario della Madonna del Bosco, è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le macchine vengono fatte tornare indietro in entrambe le direzioni per permettere ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri di ripristinare le normali condizioni del manto stradale. Il tamponamento a catena, infatti, ha lasciato numerosi pezzi delle tre auto sull’asfalto che andranno rimossa prima di poter riaprire il tratto di Sp 56.

