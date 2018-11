Incidente tra auto e camion ai curvoni di Calco. Ad avere la peggio è stato l’automobilista, 75 anni di età, che procedeva a bordo di una Citroen C3.

Incidente ai curvoni di Calco

Lo schianto è avvenuto lungo via Nazionale a Calco alle 13.20 di oggi. La dinamica dei fatti non è del tutto chiara, anche se pare che l’anziano alla guida della Citroen stesse procedendo in salita per poi svoltare a sinistra in direzione di Arlate di Calco. Proprio mentre impostava la manovra, però, da Calco è sceso un tir con targa straniera e l’impatto è stato inevitabile. Lo schianto è stato molto violento e le condizioni dell’anziano sembravano molto gravi. I soccorsi prestati dall’ambulanza della Croce Bianca hanno in realtà scongiurato il pericolo di vita, ma le lesioni riportate sono state serie. Ed è stato quindi necessario il trasporto in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del fuoco.