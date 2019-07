Due cadute in moto sono costate un viaggio in ospedale a tre ragazzini, un 15enne, una ragazza di 16 anni e un giovane di 18 anni. Gli incidenti sono avvenuti nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 luglio.

Incidente con le moto: tre ragazzini in ospedale

La prima chiamata ai soccorritori è arrivata da Galbiate intorno alle 22.20. Due ragazzi, il 18enne e la 16enne sono caduti mentre percorrevano via Delle Bazzone. Sul posto, per prendersi cura di loro, sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Galbiate che li hanno accompagnati in ospedale. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite.

E’ stato invece trasferito in condizioni serie all’ospedale Mandic il 15enne caduto dalla sua due ruote poco dopo le 23 a Robbiate, un via Indipendenza. A soccorrerlo sono stati i volontari della Croce Bianca di Merate.