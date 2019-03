Incidente auto moto nella serata di ieri a Calco. Ad avere nella peggio nello scontro avvenuto in via Nazionale, ovvero lungo la Sp 342, è stato un ragazzo di 18 anni.

A Calco incidente auto moto

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto poco dopo le 21 prima della rotonda di largo Pomeo. Fortunatamente il giovane rimasto ferito non ha riportato gravi lesioni. E’ stato soccorso sul posto dai volontari della Croce Rossa di Olgiate e poi trasferito al Mandic di Merate in codice verde.

Codice verde anche per l’uomo, un 43enne che si è sentito male intorno alle 21.30 in piazza Lega Lombarda, ovvero alla stazione ferroviaria di Lecco. In suo soccorso sono giunti sia gli uomini del 118 che i volontari della Croce Rossa di Lecco. Dopo le cure sul posto è stato trasferito al Manzoni. E’ arrivato in ospedale a Lecco poco prima delle 2 anche il 64enne che ha accusato un malore a Casargo, in via Scuri, nel cuore della notte. E’ stato soccorso dai volontari dell Croce Rossa di Premana.